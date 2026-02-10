Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ЦБА и Visa обсудили усиление безопасности трансграничных переводов

    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 15:20
    ЦБА и Visa обсудили усиление безопасности трансграничных переводов

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная платежная система Visa обсудили вопрос повышения безопасности трансграничных переводов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Центробанка Талеха Кязымова со старшим вице-президентом Visa, региональным менеджером компании в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиной Дорош.

    Кроме того, стороны обсудили последние изменения в законодательстве в сфере платежей, предотвращение мошенничества, а также применение современных подходов к повышению безопасности платежных систем и трансграничных переводов.

    Помимо этого, состоялся широкий обмен мнениями о реализуемых в Азербайджане инициативах по модернизации платежной инфраструктуры, развитию цифровой платежной экосистемы и внедрению инновационных решений.

    Лента новостей