ЦБА и Visa обсудили усиление безопасности трансграничных переводов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная платежная система Visa обсудили вопрос повышения безопасности трансграничных переводов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Центробанка Талеха Кязымова со старшим вице-президентом Visa, региональным менеджером компании в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиной Дорош.

Кроме того, стороны обсудили последние изменения в законодательстве в сфере платежей, предотвращение мошенничества, а также применение современных подходов к повышению безопасности платежных систем и трансграничных переводов.

Помимо этого, состоялся широкий обмен мнениями о реализуемых в Азербайджане инициативах по модернизации платежной инфраструктуры, развитию цифровой платежной экосистемы и внедрению инновационных решений.