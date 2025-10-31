ЦБА и ВБ обсудили развитие цифровых платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили развитие цифровых платежей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ЦБА.

Согласно информации, обсуждения состоялись в Баку на встрече председателя Центрального банка Талеха Кязымова с делегацией Всемирного банка, возглавляемой региональным директором по благосостоянию в Европе и Центральной Азии Асадом Алемом.

В ходе встречи обсуждались макроэкономическая ситуация в Азербайджане, реформы, осуществляемые в финансовом секторе, а также вопросы развития цифровых платежей.

Кроме этого, стороны обсудили выполненные и планируемые работы в рамках проекта "Модернизация финансового сектора III", реализуемому ВБ в сотрудничестве с ЦБА.

Также состоялся обмен мнениями о деятельности ВБ в Азербайджане и перспективах сотрудничества.