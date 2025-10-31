Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    ЦБА и ВБ обсудили развитие цифровых платежей

    Финансы
    • 31 октября, 2025
    • 14:36
    ЦБА и ВБ обсудили развитие цифровых платежей

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили развитие цифровых платежей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ЦБА.

    Согласно информации, обсуждения состоялись в Баку на встрече председателя Центрального банка Талеха Кязымова с делегацией Всемирного банка, возглавляемой региональным директором по благосостоянию в Европе и Центральной Азии Асадом Алемом.

    В ходе встречи обсуждались макроэкономическая ситуация в Азербайджане, реформы, осуществляемые в финансовом секторе, а также вопросы развития цифровых платежей.

    Кроме этого, стороны обсудили выполненные и планируемые работы в рамках проекта "Модернизация финансового сектора III", реализуемому ВБ в сотрудничестве с ЦБА.

    Также состоялся обмен мнениями о деятельности ВБ в Азербайджане и перспективах сотрудничества.

    Центробанк Азербайджана Талех Кязымов Всемирный банк Асад Алем
    Mərkəzi Bank və Dünya Bankı rəqəmsal ödənişlərin inkişafını müzakirə edib
    Central Bank of Azerbaijan and World Bank discuss digital payments

    Лента новостей