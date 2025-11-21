ЦБА и Палата оценщиков обсудили пути снижения банковских рисков

В Центробанке Азербайджана состоялась встреча с руководством Палаты оценщиков, в ходе которой были обсуждены вопросы снижения банковских рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры прошли под председательством замглавы ЦБА Тогрула Алиева.

Участники встречи уделили внимание совершенствованию правовой и нормативной базы в сфере оценочной деятельности, а также внедрению "Международных оценочных стандартов 2025". Отдельно было рассмотрено включение экологических, социальных и управленческих факторов в процессы оценки залогов и активов.

Кроме того, обсуждались вопросы развития электронных платформ и аналитических систем, повышения качества оценочной деятельности и минимизации рисков для банковского сектора.