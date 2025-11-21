ЦБА и Палата оценщиков обсудили пути снижения банковских рисков
Финансы
- 21 ноября, 2025
- 13:05
В Центробанке Азербайджана состоялась встреча с руководством Палаты оценщиков, в ходе которой были обсуждены вопросы снижения банковских рисков.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры прошли под председательством замглавы ЦБА Тогрула Алиева.
Участники встречи уделили внимание совершенствованию правовой и нормативной базы в сфере оценочной деятельности, а также внедрению "Международных оценочных стандартов 2025". Отдельно было рассмотрено включение экологических, социальных и управленческих факторов в процессы оценки залогов и активов.
Кроме того, обсуждались вопросы развития электронных платформ и аналитических систем, повышения качества оценочной деятельности и минимизации рисков для банковского сектора.
Последние новости
13:33
В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридореЛитература
13:30
Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государствВнешняя политика
13:27
Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакцийМедиа
13:26
Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарностиИндивидуальные
13:23
В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школыДругие страны
13:23
Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выраженииФинансы
13:22
Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего годаМилли Меджлис
13:19
Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпохуВнешняя политика
13:16