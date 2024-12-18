ЦБА: Эмиссия нот сократилась с начала 2024 года почти в 5 раз

11:07

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с начала 2024 года сократил эмиссию нот в 4,6 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в ноябре этого года и с начала декабря индекс 1D AZIR формировался в пределах процентного коридора и составил 7,66% и 7,79% соответственно. Активность на необеспеченном рынке остается высокой. Среднедневной объем операций на необеспеченном денежном рынке составил 627,3 млн манатов в ноябре и 402,3 млн манатов - с начала декабря.

"Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов на финансовых рынках и изменений в позиции ликвидности банковской системы. ЦБА, учитывая влияние изменений остатков на правительственных счетах на ликвидность банковской системы, резко сократил с начала года объем операций по стерилизации", - отмечает Центробанк.