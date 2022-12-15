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ЦБ Швейцарии и Норвегии повысили процентные ставки до максимума с 2008-2009 годов

ЦБ Швейцарии и Норвегии повысили процентные ставки до максимума с 2008-2009 годов Швейцарский национальный банк (SNB) в четверг повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1% годовых.
Финансы
15 декабря 2022 г. 15:25
ЦБ Швейцарии и Норвегии повысили процентные ставки до максимума с 2008-2009 годов

Швейцарский национальный банк (SNB) в четверг повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, ставка в Швейцарии сейчас находится на максимуме с 2008 года.

ЦБ страны пошел на повышение по итогам третьего заседания подряд для борьбы с высокой инфляцией, однако снизил темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 б.п. в сентябре. Впервые в этом году SNB поднял стоимость заимствования в июне - на 50 б.п. До этого ставка держалась на уровне минус 0,75% с 2015 года.

В сообщении регулятора также отмечается, что ему, возможно, потребуется продолжить повышать ставку в дальнейшем для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.

Потребительские цены в Швейцарии в ноябре выросли на 2,9% в годовом выражении, как и в октябре. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,2% в сентябре и рекордными за последние 30 лет 3,5% в августе.

Прогноз SNB для инфляции в Швейцарии на текущий год был понижен до 2,9% с 3% ранее, для 2023 года - сохранен на уровне 2,4%, для 2024 года - повышен до 1,8% с 1,7%.

А центробанк Норвегии (Norges Bank) в четверг повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 2,75% годовых, которая является максимальной с февраля 2009 года.

Регулятор также отметил, что он, скорее всего, поднимет ставку снова, поскольку инфляция находится на уровне выше целевого показателя.

По прогнозам руководителей норвежского ЦБ, ставка в следующем году будет держаться на уровне 3%.

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Версия на английском языке Central banks of Switzerland, Norway raise interest rates to highest since 2008-2009

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