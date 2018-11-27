ЦБ России выпустил килограммовую серебряную монету

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка России.

Она посвящена участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.

Монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом 75 шт.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.

На оборотной стороне монеты по окружности изображены символы городов и территорий-финалистов общероссийского голосования, в частности, Петрозаводск, Дальний Восток, Иркутск, Казань, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Владимир и Сергиев Посад.