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    ЦБ России выпустил килограммовую серебряную монету

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка России.

    Она посвящена участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.

    Монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом 75 шт. 

    На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.

    На оборотной стороне монеты по окружности изображены символы городов и территорий-финалистов общероссийского голосования, в частности, Петрозаводск, Дальний Восток, Иркутск, Казань, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Владимир и Сергиев Посад.

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