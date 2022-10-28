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ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Совет директоров Банка России на заседании 28 октября принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.
Финансы
28 октября 2022 г. 14:57
ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании 28 октября принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, а инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне", - говорится в пресс-релизе регулятора.

По оценкам ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, но в последующем ее эффекты будут проинфляционными.

Напомним, в конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20% на фоне санкций против России, введенных в ответ на военную операцию на Украине. После стабилизации ситуации с апреля ставка стала снижаться и к сентябрю достигла показателя 7,5%.

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Версия на английском языке Russia’s Central Bank keeps key rate at 7.5%

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