Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 12:19
За январь-август текущего года поступления в государственный бюджет через Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана составили 4 млн 160,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, этот показатель на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таможенные поступления оказались на 1,9% ниже прогнозируемого уровня.
Стоит отметить, что в текущем году ГТК должен перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, за 8 месяцев обеспечено 63% от запланированной годовой суммы.
