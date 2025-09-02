    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%

    За январь-август текущего года поступления в государственный бюджет через Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана составили 4 млн 160,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, этот показатель на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Таможенные поступления оказались на 1,9% ниже прогнозируемого уровня.

    Стоит отметить, что в текущем году ГТК должен перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, за 8 месяцев обеспечено 63% от запланированной годовой суммы.

