    Maliyyə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 4 milyard 160,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 % azdır.

    Gömrük daxilolmaları proqnozdan 1,9 % az icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il DGK büdcəyə 6,6 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 8 ay ərzində həmin məbləğin 63 %-i təmin olunub.

    Dövlət Gömrük Komitəsi   büdcə  
    Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%

