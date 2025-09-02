Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıb
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2025
- 12:07
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 4 milyard 160,6 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 % azdır.
Gömrük daxilolmaları proqnozdan 1,9 % az icra edilib.
Xatırladaq ki, bu il DGK büdcəyə 6,6 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 8 ay ərzində həmin məbləğin 63 %-i təmin olunub.
