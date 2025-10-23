Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Бюджет ГНФАР может сократиться на 11%

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:17
    Бюджет ГНФАР может сократиться на 11%

    Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2026 год прогнозируются в объеме 13 млрд 32,3 млн манатов (на 9,8% меньше по сравнению с 2025 годом), расходы - 12 млрд 974,1 млн манатов (на 11,1% меньше).

    Как сообщает Report, это отражено в проекте пакета бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, в следующем году расходы фонда на трансферт в государственный бюджет составят 12 млрд 835 млн манатов, на "Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" - 7,1 млн манатов, на "Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" - 99,2 млн манатов и на финансовое обеспечение международных программ двойных дипломов согласно распоряжению президента страны от 22 июля 2025 года "О дополнительных мерах по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования" - 32,8 млн манатов.

    Напомним, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрен трансферт из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в размере 12 млрд 835 млн манатов. Это на 11,4% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    ARDNF-in büdcəsi 11 % azaldıla bilər
    Azerbaijan's State Oil Fund budget revenues forecasted at 13B manats for 2026

