    Бюджет ГФСЗ может быть увеличен примерно на 11%

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:40
    Бюджет ГФСЗ может быть увеличен примерно на 11%

    Бюджетные расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2026 год прогнозируются в размере 8 млрд 483,1 млн манатов (на 10,5% больше по сравнению с 2025 годом).

    Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, 8 млрд 323,1 млн манатов расходов предусматривается покрыть за счет доходов ГФСЗ (на 9,3 % больше), а 160 млн манатов - за счет неиспользованных остатков бюджетных средств фонда на конец текущего года (в 2,7 раза больше).

    Основную часть расходов бюджета ГФСЗ составят выплаты трудовых пенсий, пособий за счет взносов социального страхования, а также расходы, связанные с содержанием аппарата фонда и других структурных подразделений.

    бюджет ГФСЗ доходы расходы Бюджетный пакет
    DSMF-nin büdcəsi 11 %-ə yaxın artırıla bilər
    Azerbaijan's State Social Protection Fund budget may increase by nearly 11%

