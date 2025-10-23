Бюджет ГФСЗ может быть увеличен примерно на 11%
Финансы
- 23 октября, 2025
- 14:40
Бюджетные расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2026 год прогнозируются в размере 8 млрд 483,1 млн манатов (на 10,5% больше по сравнению с 2025 годом).
Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.
Согласно документу, 8 млрд 323,1 млн манатов расходов предусматривается покрыть за счет доходов ГФСЗ (на 9,3 % больше), а 160 млн манатов - за счет неиспользованных остатков бюджетных средств фонда на конец текущего года (в 2,7 раза больше).
Основную часть расходов бюджета ГФСЗ составят выплаты трудовых пенсий, пособий за счет взносов социального страхования, а также расходы, связанные с содержанием аппарата фонда и других структурных подразделений.
