    Бюджет Фонда страхования от безработицы может увеличиться на 2,2%

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:22
    Расходы бюджета Фонда страхования от безработицы в 2026 году прогнозируются в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше, чем в 2025 году).

    Как сообщает Report, это отражено в проекте пакета бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов планируется покрыть за счет доходов Фонда (+15,5%), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств Фонда на конец текущего года (-48,25%).

    Бюджетный пакет Фонд страхования от безработицы
