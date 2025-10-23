Бюджет Фонда страхования от безработицы может увеличиться на 2,2%
Финансы
- 23 октября, 2025
- 14:22
Расходы бюджета Фонда страхования от безработицы в 2026 году прогнозируются в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше, чем в 2025 году).
Как сообщает Report, это отражено в проекте пакета бюджета на 2026 год.
Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов планируется покрыть за счет доходов Фонда (+15,5%), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств Фонда на конец текущего года (-48,25%).
