    İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsi 2 %-dən çox artırıla bilər

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:00
    İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsi 2 %-dən çox artırıla bilər

    2026-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İşsizlikdən Sığorta Fondunun (İSF) büdcə xərclərinin 266,4 milyon manat (2025-ci illə müqayisədə 2,2 % çox) olması proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, xərclərin 238,3 milyon manatının İSF-nin gəlirlərinin (15,5 % çox), 28,1 milyon manatının isə Fondun cari ilin sonuna istifadə olunmamış qalığının (48,25 % az) hesabına qarşılanması nəzərdə tutulur.

    İşsizlikdən Sığorta Fondu büdcə Büdcə zərfi
    Бюджет Фонда страхования от безработицы может увеличиться на 2,2%

