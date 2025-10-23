Бюджет Фонда ОМС может сократиться на 11%
Финансы
- 23 октября, 2025
- 14:33
Расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году прогнозируются в размере 2 млрд 621,5 млн манатов (на 10,9% меньше, чем в 2025 году).
Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.
Согласно документу, 1 млрд 976 млн манатов расходов планируется покрыть за счет доходов Фонда (-23,2%), а 645,5 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств Фонда на конец текущего года (+74,5%).
Напомним, что в 2026 году 900 млн манатов или 2,2% расходов госбюджета Азербайджана придется на отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, что на 36,5% меньше утвержденного прогноза на 2025 год.
