    Бюджет Фонда ОМС может сократиться на 11%

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:33
    Бюджет Фонда ОМС может сократиться на 11%

    Расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году прогнозируются в размере 2 млрд 621,5 млн манатов (на 10,9% меньше, чем в 2025 году).

    Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, 1 млрд 976 млн манатов расходов планируется покрыть за счет доходов Фонда (-23,2%), а 645,5 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств Фонда на конец текущего года (+74,5%).

    Напомним, что в 2026 году 900 млн манатов или 2,2% расходов госбюджета Азербайджана придется на отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, что на 36,5% меньше утвержденного прогноза на 2025 год.

    İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsi 11 % azaldıla bilər

