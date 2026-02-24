Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Британская торговая палата готова инвестировать до £5 млрд в проекты в Азербайджане

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 11:32
    Британская торговая палата готова инвестировать до £5 млрд в проекты в Азербайджане

    Британская торговая палата располагает потенциалом финансирования в объеме 5 млрд фунтов стерлингов для проектов в различных секторах экономики Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил торговый атташе по инфраструктуре и сотрудничеству с третьими странами посольства Великобритании Эльвин Разиев на круглом столе в Баку на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственное поведение бизнеса".

    По его словам, Палата на глобальном уровне финансировала крупные проекты по модернизации водоочистных сооружений, обновлению инфраструктуры и реализации национальных программ чистой воды, и аналогичные механизмы могут быть применены и в Азербайджане.

    "Великобритания предлагает не только экспертизу и технологии, но и реальные финансовые инструменты. Рыночный потенциал Палаты по Азербайджану составляет 5 млрд фунтов стерлингов. Это серьезный ресурс для финансирования конкретных проектов. Водный сектор рассматривается как одно из приоритетных направлений такого сотрудничества", - отметил он.

    Британская торговая палата Эльвин Разиев
    Böyük Britaniyanın Ticarət Palatasının Azərbaycandakı bazar potensialı açıqlanıb
    UK Chamber of Commerce reveals Azerbaijan's market potential

    Последние новости

    12:10

    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    12:09

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:05

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    12:04
    Фото

    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:03

    В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

    Инфраструктура
    12:01

    В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    11:59

    В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

    Милли Меджлис
    11:59

    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    Наука и образование
    11:54

    ММ одобрил в III чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    Лента новостей