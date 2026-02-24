Британская торговая палата готова инвестировать до £5 млрд в проекты в Азербайджане

Британская торговая палата располагает потенциалом финансирования в объеме 5 млрд фунтов стерлингов для проектов в различных секторах экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил торговый атташе по инфраструктуре и сотрудничеству с третьими странами посольства Великобритании Эльвин Разиев на круглом столе в Баку на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственное поведение бизнеса".

По его словам, Палата на глобальном уровне финансировала крупные проекты по модернизации водоочистных сооружений, обновлению инфраструктуры и реализации национальных программ чистой воды, и аналогичные механизмы могут быть применены и в Азербайджане.

"Великобритания предлагает не только экспертизу и технологии, но и реальные финансовые инструменты. Рыночный потенциал Палаты по Азербайджану составляет 5 млрд фунтов стерлингов. Это серьезный ресурс для финансирования конкретных проектов. Водный сектор рассматривается как одно из приоритетных направлений такого сотрудничества", - отметил он.