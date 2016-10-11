Британия потеряет на Брексите 82 млрд долларов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Великобритания может потерять около 66 млрд фунтов или 82 млрд долларов, если пойдет по "жесткому" сценарию выхода из ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Times, в распоряжении которой оказались документы британского правительственного комитета.

В случае принятия данного сценария ВВП страны будет ниже на 9,5%, чем если бы она осталась в составе ЕС. В то же время недавно консалтинговая фирма Oliver Wyman оценила потери финансового сектора Британии от "жесткого" Брексита в 38 млрд фунтов или 47 млрд долларов.

Напомним, что британский фунт стерлингов за последнюю неделю снизился на 4,3% - до отметки 1,2310 USD/GBP. Аналитическая группа Report прогнозирует снижение курса до отметки 1,15 USD/GBP. Причиной этого является вероятность снижения учетной ставки до 0%, увеличения монетарной экспансии и повышение учетной ставки США.