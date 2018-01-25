Bridgewater Associates: Рынок облигаций приближается к самому худшему кризису со времен 1981 года

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Рынок облигаций ждет самый масштабный за последние 40 лет кризис. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сказал основатель одного из крупнейших хедж-фондов мира Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио в ходе интервью Bloomberg, на форуме в Давосе.

Рэй Далио отметил, что на данный момент "мы находимся в идеальной ситуации: инфляция не проблема, рост экономики хороший, однако мы должны помнить, в какой стадии экономического цикла мы находимся". По его мнению, экономика находится в поздней фазе и, в то время как она вполне может продлиться еще пару лет, в том числе за счет ряда краткосрочных стимулов, в частности налоговой реформы, Далио ожидает традиционной для этой фазы реакции центральных банков - повышения ставок. По мнению Далио, повышение ставок в США будет происходить не только быстрее, чем уже учтено в ценах, но и быстрее, чем предполагают сигналы со стороны ФРС. История показывает, что, когда повышение ставки идет таким образом, чем заложено в кривую доходности, это оказывает негативное влияние на цены активов. При этом, Далио напоминает, что уровень ставок влияет на формирование цен фактически на все активы, а не только лишь на облигации.

Для рынка акций нынешняя ситуация выглядит весьма конструктивной, однако инвесторы столкнутся с самым масштабным кризисом со времен 1981 года, а экономика ощутит снижение доступности кредитов. Рэй Далио обращает внимание на то, что за последнее время дюрация рынка облигаций и чувствительность к изменениям процентной ставки серьезно возросла, и изменение уровня ставки лишь на 1% грозит инвесторам в облигации масштабными потерями. По оценке Офиса финансовой стабильности (OFR), они могут составить порядка 1,2 трлн долларов, тогда как в Goldman Sachs считают, что масштаб бедствия может достичь 2,4 трлн долларов.