    Более 500 инвесторов проявили интерес к облигациям ABB

    Финансы
    • 19 марта, 2026
    • 16:40
    Более 500 инвесторов проявили интерес к облигациям ABB

    Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению именных процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций Международного банка Азербайджана (ABB) на сумму 10 млн манатов.

    Об этом Report сообщили в БФБ.

    Согласно информации, 100 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая были размещены методом массового аукциона в 2 траншах.

    Каждый транш был предусмотрен на сумму 5 млн манатов сроком на 1 год и 2 года соответственно. Их годовая доходность составила соответственно 10% и 11%.

    На 1-й транш 226 инвесторов подали 258 заявок на сумму 5 млн манатов, а на 2-й транш 277 инвесторов подали 329 заявок на сумму 5 млн манатов.

    Таким образом, общее число инвесторов составило 503. Размещение состоялось в полном объеме. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является инвестиционная компания ABB-İnvest.

    Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

    ABB-nin istiqrazlarına 500-dən çox investor maraq göstərib
    Ты - Король

