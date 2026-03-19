Более 500 инвесторов проявили интерес к облигациям ABB

Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению именных процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций Международного банка Азербайджана (ABB) на сумму 10 млн манатов.

Об этом Report сообщили в БФБ.

Согласно информации, 100 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая были размещены методом массового аукциона в 2 траншах.

Каждый транш был предусмотрен на сумму 5 млн манатов сроком на 1 год и 2 года соответственно. Их годовая доходность составила соответственно 10% и 11%.

На 1-й транш 226 инвесторов подали 258 заявок на сумму 5 млн манатов, а на 2-й транш 277 инвесторов подали 329 заявок на сумму 5 млн манатов.

Таким образом, общее число инвесторов составило 503. Размещение состоялось в полном объеме. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является инвестиционная компания ABB-İnvest.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.