    • 19 mart, 2026
    • 16:06
    ABB-nin istiqrazlarına 500-dən çox investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin (ABB) 10 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 100 000 ədəd istiqraz kütləvi hərrac üsulu ilə 2 tranşda yerləşdirilib. Hər bir tranş 5 milyon manat olmaqla 1 il və 2 il müddətinə nəzərdə tutulub. Onların illik gəlirliliyi müvafiq olaraq 10 % və 11 % təşkil edib. 1-ci tranşa 226 investor 5 milyon manatlıq 258 sifariş, 2-ci tranşa isə 277 investor 5 milyon manatlıq 329 sifariş təqdim edib. Beləliklə, ümumi investor sayı 503 olub. Yerləşdirmə tam baş tutub. Faizlər rüblük ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "ABB-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

