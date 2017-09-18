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    Более 40% россиян ожидают в стране банковский кризис

    4% респондентов исключают возможность кризиса

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Около 29% россиян ожидают в ближайшие годы начало банковского кризиса в России, а 15% респондентов считают, что банковский кризис уже происходит. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В свою очередь 36% граждан считают, что банковский кризис в стране маловероятен, а 4% респондентов исключают такую возможность.

    Также стало известно, что 67% россиян знакомы с новостями об отзывах лицензий у ряда банков, однако более детально за ситуацией следили лишь 14%.

    Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в работе российской банковской системы нет рисков, она функционирует стабильно.

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