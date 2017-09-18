Более 40% россиян ожидают в стране банковский кризис

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Около 29% россиян ожидают в ближайшие годы начало банковского кризиса в России, а 15% респондентов считают, что банковский кризис уже происходит.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В свою очередь 36% граждан считают, что банковский кризис в стране маловероятен, а 4% респондентов исключают такую возможность.

Также стало известно, что 67% россиян знакомы с новостями об отзывах лицензий у ряда банков, однако более детально за ситуацией следили лишь 14%.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в работе российской банковской системы нет рисков, она функционирует стабильно.