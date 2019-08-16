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Богатейшие люди мира за день лишились 18 млрд долларов

Богатейшие люди мира за день лишились 18 миллиардов долларов

Состояния 10 богатейших людей мира 14 августа сократились почти на 18 миллиардов долларов. Как сообщает Report, об  этом пишет Forbes.

Такие потери связаны с крупным падением американских фондовых индексов.

Сильнее всех пострадал лидер списка Forbes, основатель Amazon.com Джефф Безос — его состояние уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов. Руководитель Facebook Марк Цукерберг обеднел на 3,2 миллиарда, гендиректор LVMH Бернар Арно лишился 3 миллиардов долларов.

Падение было связано с тревожным сигналом на долговом рынке США. Доходность долгосрочных 10-летних казначейских облигаций оказалась ниже, чем доходность краткосрочных двухлетних бумаг, что считается надежным свидетельством скорого глобального кризиса.

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