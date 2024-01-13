Биткойн резко подешевел

Биткойн, ведущая криптовалюта в мире, подешевел до 42,85 тыс. долларов США.

Биткойн, ведущая криптовалюта в мире, подешевел до 42,85 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, за последние 24 часа цена криптовалюты упала на 6,99% и за последние 7 дней - на 2,2%. В результате капитализация биткойна составила около 839 млрд долларов США.

Цена Ethereum, занимающего 2-е место по рыночной капитализации, за последние сутки снизилась на 2,2%, а за последнюю неделю выросла на 13,21% и составила 2,54 тыс. долларов США.

Из альткойнов, попавших в десятку лучших, больше всего потеряла в стоимости Avalanche, которая подешевела на 8,4% за последние сутки и на 1,5% за последнюю неделю.

В настоящее время общая стоимость криптовалютного рынка упала до 1,68 трлн долларов США.