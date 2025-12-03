Биткойн и Ethereum демонстрируют значительный рост
Финансы
- 03 декабря, 2025
- 05:48
Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует рост.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 05:00 по бакинскому времени биткойн рос на 5,98% и находился на уровне $91,683 тыс. К 05:09 биткойн замедлил рост до $91,659 тыс. (+5,42%).
По данным Binance на 05:00 мск, курс Ethereum рос на 7,51%, до $3,004 тыс. К 05:09 криптовалюта незначительно замедлила рост и находилась на уровне $2,999 тыс. (+6,92%).
По данным Coinmarketcap на 3 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,1 трлн. Из них $1,832 трлн (59%) приходится на биткойн, $363,455 млрд (11,7%) - на Ethereum.
Последние новости
05:48
Биткойн и Ethereum демонстрируют значительный ростФинансы
05:20
Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников StarlinkИКТ
04:53
Трамп: Все подписанные Байденом автопером помилования потеряли силуДругие страны
04:11
Петро: Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войныДругие страны
03:39
Штат Агентства национальной безопасности США сокращен на 2 тыс. человекДругие страны
03:24
ООН: Мировой экономический рост замедлится до 2,6% в 2025 годуДругие страны
02:56
Трамп обсудил с Лулой да Силвой пошлины США в отношении БразилииДругие страны
02:27
"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболуФутбол
02:01