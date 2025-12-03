Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Биткойн и Ethereum демонстрируют значительный рост

    Финансы
    • 03 декабря, 2025
    • 05:48
    Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует рост.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

    По состоянию на 05:00 по бакинскому времени биткойн рос на 5,98% и находился на уровне $91,683 тыс. К 05:09 биткойн замедлил рост до $91,659 тыс. (+5,42%).

    По данным Binance на 05:00 мск, курс Ethereum рос на 7,51%, до $3,004 тыс. К 05:09 криптовалюта незначительно замедлила рост и находилась на уровне $2,999 тыс. (+6,92%).

    По данным Coinmarketcap на 3 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,1 трлн. Из них $1,832 трлн (59%) приходится на биткойн, $363,455 млрд (11,7%) - на Ethereum.

    биткойн эфириум криптовалюта
    Elvis

