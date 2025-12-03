"Bitkoin" və "Ethereum" əhəmiyyətli qiymət artımı nümayiş etdirir
Maliyyə
- 03 dekabr, 2025
- 06:50
Bazar kapitallaşmasına görə ilk iki kriptovalyuta – Bitkoin və Ethereum (ETH) qiymətində artım müşahidə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu, Binance-in məlumatlarına əsaslanır.
Bakı vaxtı ilə saat 5:00-a olan məlumata görə, Bitkoin 5,98% bahalaşaraq 91 683 min dollara satılıb. Səhər saat 5:09-da Bitcoin 91,659 dollara qədər (5,42% artıb) zəifləyib.
Ethereum isə 7,51% artaraq 3,004 dollara satılıb. Səhər saat 5:09-da kriptovalyuta bir qədər yavaşlaıb, 2 999 dollara (6,92% artdı) satılıb.
