    "Bitkoin" və "Ethereum" əhəmiyyətli qiymət artımı nümayiş etdirir

    Maliyyə
    • 03 dekabr, 2025
    • 06:50
    Bitkoin və Ethereum əhəmiyyətli qiymət artımı nümayiş etdirir

    Bazar kapitallaşmasına görə ilk iki kriptovalyuta – Bitkoin və Ethereum (ETH) qiymətində artım müşahidə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Binance-in məlumatlarına əsaslanır.

    Bakı vaxtı ilə saat 5:00-a olan məlumata görə, Bitkoin 5,98% bahalaşaraq 91 683 min dollara satılıb. Səhər saat 5:09-da Bitcoin 91,659 dollara qədər (5,42% artıb) zəifləyib.

    Ethereum isə 7,51% artaraq 3,004 dollara satılıb. Səhər saat 5:09-da kriptovalyuta bir qədər yavaşlaıb, 2 999 dollara (6,92% artdı) satılıb.

    Биткойн и Ethereum демонстрируют значительный рост

