Биткоин заражает волатильностью другие рынки

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ К одной из отличительных черт биткоина - повышенной волатильности придется привыкнуть не только спекулянтам, желающим заработать на криптовалютах, но и многим обычным финансистам и бизнесменам.

Как сообщает Report со ссылкой на Expert.ru, об этом говорит известный валютный аналитик финансовой компании Nomura Джордан Рочестер.

По его мнению, биткоин смело можно называть "инфекцией", "заразившей" сотни и тысячи спекулянтов и финансистов всего мира. Самая сильная биткойновская лихорадка сейчас бушует на востоке Азии: в Японии, Южной Корее и Китае. Биткоин может "заразить" волатильностью другие рынки. Больше всех уязвимы перед ним энергетические рынки и в первую очередь угольная отрасль.

"Китай – крупнейший на планете производитель и потребитель угля несмотря на серьезные усилия по его замене менее вредными для окружающей среды видами топлива. И там же, в Китае, "добывается" и больше половины главной криптовалюты. Процесс производства биткойнов – майнинг требует очень много электроэнергии. Биткоин уже догнал Данию по энергопотреблению уже сейчас, на три года раньше прогнозируемого специалистами срока", - говорит он.

"Биткоину сейчас, вероятно, еще рано думать об оказании серьезного влияния на рынки других финансовых активов в масштабе всей планеты. На данном этапе следует определить, где инвесторы наиболее уязвимы перед ним на региональном уровне и где эта корреляция может причинять существенный ущерб. Несомненно, наиболее уязвима в этом отношении сейчас Азия. Для сравнения: на долю Японии приходится почти половина глобальной торговли биткоинами, а на долю США – лишь 25%", - отмечает Рочестер.