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Биткоин упал ниже 24 тыс. долларов впервые с декабря 2020 года

Биткоин упал ниже 24 тыс. долларов впервые с декабря 2020 года Биткоин упал почти на 13% и достиг в моменте 23 748 долларов.
Финансы
13 июня 2022 г. 15:10
Биткоин упал ниже 24 тыс. долларов впервые с декабря 2020 года

Биткоин упал почти на 13% и достиг в моменте 23 748 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Binance. Последний раз такое падение наблюдалось в декабре 2020 года.

Утром биткоин составлял 23 909 долларов.

Эфириум — вторая по величине криптовалюта в мире — упал более чем на 8%, до 1 176 долларов, достигнув минимальной отметки с марта 2021 года.

Мировые фондовые рынки начала падать с пятницы, 10 июня, после того как инфляция в США достигла нового максимума. В марте годовая инфляция в США составила рекордные за 40 лет 7,9%. Эксперты считают, что корреляция между фондовыми рынками и биткоинами продолжает набирать силу.

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Версия на азербайджанском языке Bitkoinin qiyməti 24 min ABŞ dollarından aşağı düşüb
Версия на английском языке Bitcoin drops below $24,000 for first time since December 2020

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