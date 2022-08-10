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Биткоин подорожал на 3,6% за полчаса

Биткоин подорожал на 3,6% за полчаса Стоимость биткоина за полчаса поднялась на тысячу долларов, до 24 тыс. долларов за монету, такая динамика наблюдается после публикации данных о замедлении инфляции в США.
Финансы
10 августа 2022 г. 17:22
Биткоин подорожал на 3,6% за полчаса

Стоимость биткоина за полчаса поднялась на тысячу долларов, до 24 тыс. долларов за монету, такая динамика наблюдается после публикации данных о замедлении инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 3,6% — до 24,01 тыс. долларов, до публикации статистики криптовалюта стоила около 23 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,2% — в среднем до 24,02 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились. Аналитики ожидали замедления инфляции до 8,7%.

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Версия на английском языке Bitcoin rises in price by 3.6% in half hour

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