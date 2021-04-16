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Биткоин подешевел после запрета криптовалют в Турции

Биткоин подешевел после запрета криптовалют в Турции В турецком Центробанке подчеркнули, что криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности
Финансы
16 апреля 2021 г. 17:07
Биткоин подешевел после запрета криптовалют в Турции

Биткоин упал в цене после того, как Центральный банк Турции ввел запрет на оплату криптовалютой товаров и услуг.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как заявил регулятор, невозможность контроля активов создает риски безопасности и возможных убытков. Также в турецком Центробанке подчеркнули, что криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности.

В ночь на 16 апреля курс биткоина достигал 63,8 тыс. долларов США, однако начал резко снижаться на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции. Котировки криптовалюты, то есть ее стоимость по отношению к другим валютам, падали до 61 тыс. долларов США, за прошлые сутки биткоин подешевел на 3%.

В Турции популярность криптовалют растет из-за ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

В Центробанке подчеркнули, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.

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