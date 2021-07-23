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Биржи США закрылись незначительным ростом

Биржи США закрылись незначительным ростом Основные фондовые индексы США незначительно выросли на закрытии биржи.
Финансы
23 июля 2021 г. 02:21
Биржи США закрылись незначительным ростом

Основные фондовые индексы США незначительно выросли на закрытии биржи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) прибавил 0,07 процента и вырос до 34 823,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,36 процента - до 14 684,6 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2 процента, до 4 367,48 пункта.

На американских фондовых рынках наблюдалась преимущественно положительная динамика на фоне сильных финансовых результатов компаний США в период отчетности. На этом фоне опасения инвесторов по поводу распространения варианта коронавируса "дельта" снижаются.

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