Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Согласно данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 262,95 пункта (+0,90%) и остановился на уровне 29 420,92. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 4,97 пункта (-0,14%), до отметки 3 545,53. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 159,93 пункта (-1,37%), до уровня 11 553,86.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,10% - до 41,4 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,24% - до 1 871,7 долларов США за тройскую унцию.