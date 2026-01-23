Биржевые цены на какао-бобы в мире упали на 6,6%, впервые за два года опустившись ниже отметки в $4 200 за тонну.

Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы упала на 6,62% относительно предыдущего закрытия - до $4 173 за тонну. Ниже отметки в $4 200 показатель находится впервые с 11 января позапрошлого года.

Цены на бобы какао с начала года опустились почти на 30%, при этом в декабре показатель вырос на 10%.