    Биржевые цены на какао-бобы в мире упали на 6,6%

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 15:21
    Биржевые цены на какао-бобы в мире упали на 6,6%

    Биржевые цены на какао-бобы в мире упали на 6,6%, впервые за два года опустившись ниже отметки в $4 200 за тонну.

    Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

    Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы упала на 6,62% относительно предыдущего закрытия - до $4 173 за тонну. Ниже отметки в $4 200 показатель находится впервые с 11 января позапрошлого года.

    Цены на бобы какао с начала года опустились почти на 30%, при этом в декабре показатель вырос на 10%.

    какао-бобы биржа фьючерсы
    Global cocoa bean prices fall by 6.6%

