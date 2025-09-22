Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник опустились ниже $7 тыс. за тонну - впервые с ноября прошлого года. Как передает Report, это следует из данных ICE Futures. Стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снизилась на 3,88% относительно предыдущего закрытия, до $6 962 за тонну; показатель опустился ниже $7 тыс. впервые с 11 ноября 2024 года. Цена бобов с начала сентября сократилась уже почти на 9,5%. А с начала года их биржевая стоимость упала почти на 40% - с $11,5 тыс.