Биржевые цены на арабику ускорили рост почти до 3%

Биржевые цены на арабику в четверг ускорили рост почти до 3% и вновь обновили рекорд, впервые поднявшись выше $9,6 тыс. за тонну.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьского фьючерса на кофе арабика выросла на 2,8%, до $4,3263 за фунт (около $9 538 за тонну).

Ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных $4,3785 за фунт, или почти $9 653 за тонну, таким образом впервые преодолев отметку в $9 600.

Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста выросла на 1,62%, до $4 823 за тонну.