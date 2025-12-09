Биржевая цена на золото опустилась ниже $4 200 за тройскую унцию

Стоимость золота снизилась во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в $4 200, впервые со 2 декабря.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $14,55 относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, - до $4 203,15 за тройскую унцию, а минутами ранее котировки опускались ниже $4 200, впервые со 2 декабря.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 0,24% - до $58,265 за унцию.