Биржевая цена на золото опустилась ниже $4 200 за тройскую унцию
Финансы
- 09 декабря, 2025
- 10:31
Стоимость золота снизилась во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в $4 200, впервые со 2 декабря.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $14,55 относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, - до $4 203,15 за тройскую унцию, а минутами ранее котировки опускались ниже $4 200, впервые со 2 декабря.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 0,24% - до $58,265 за унцию.
