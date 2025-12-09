Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 10:31
    Биржевая цена на золото опустилась ниже $4 200 за тройскую унцию

    Стоимость золота снизилась во вторник утром, и в ходе торгов показатель опустился ниже круглой отметки в $4 200, впервые со 2 декабря.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $14,55 относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, - до $4 203,15 за тройскую унцию, а минутами ранее котировки опускались ниже $4 200, впервые со 2 декабря.

    Мартовский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 0,24% - до $58,265 за унцию.

    Exchange price of gold falls below $4,200 per troy ounce
