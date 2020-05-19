Биржа NASDAQ планирует ужесточить правила IPO

Нью-йоркская биржа NASDAQ собирается обнародовать новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит IPO некоторых китайских компаний.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Этот шаг якобы обусловлен главным образом опасениями по поводу отсутствия прозрачности в бухгалтерском учете некоторых китайских претендентов на IPO и тесных связей с влиятельными инсайдерами.

NASDAQ обнародовала некоторые ограничения на листинги в прошлом году, стремясь сдержать IPO небольших китайских компаний. Новое ужесточение стандартов листинга отражает обеспокоенность оператора биржи в отношении некоторых китайских компаний, желающих провести IPO в США. В прошлом месяце Luckin Coffee, которая провела IPO в США в начале 2019 года, объявила, что внутреннее расследование показало, что ее главный операционный директор и другие сотрудники сфабриковали сделки по продаже.

Новые правила потребуют от компаний из некоторых стран, в том числе Китая, привлечь 25 млн долларов США в ходе IPO или по крайней мере не менее четверти рыночной капитализации после листинга, сообщили источники.

По данным Dealogic, общая сумма, привлеченная компаниями, проводившими IPO на NASDAQ, составила в 2019 году 32,4 млрд долларов США против 26,2 млрд долларов США у NYSE. В то же время NYSE заявляет, что она обходит NASDAQ по общей сумме привлеченных через нее средств (то есть не только в ходе IPO, но и другими способами). И на NASDAQ, и на NYSE с начала года прошло по 11 IPO, сумма средств, привлеченных в ходе каждого из них, превысила 500 млрд долларов США.

NASDAQ традиционно является местом IPO многих технологических компаний, на NYSE же проводят размещение компании самых разных отраслей.