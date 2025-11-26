БФБ: В 2026 году облигации будут доступны для всех категорий инвесторов

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) планирует сделать облигации доступными для всех граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор операционного департамента и коммерческий администратор БФБ Метин Йолчуев на Каспийском инвестиционном форуме (Caspian Investment Forum) в Баку.

"Мы намерены реализовать этот проект совместно с участниками экосистемы, учитывая, что уровень использования мобильного банкинга в Азербайджане превышает 80%. Рынок капитала постоянно развивается, принося с собой динамичные инновации. Не могу назвать точную дату, однако уже со следующего года облигации станут доступными для всех розничных инвесторов", - сказал Йолчуев.

Он добавил, что после реализации этой инициативы БФБ планиует запустить и другие проекты.

"Мы продолжаем работать над удовлетворением растущих запросов инвесторов и уверены в достижении поставленных целей", - отметил он.