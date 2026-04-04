    Безналичные платежи в Азербайджане выросли за год на 15%

    Финансы
    • 04 апреля, 2026
    • 17:35
    Объем безналичных платежей в Азербайджане в феврале этого года увеличился на 15% по сравнению с февралем прошлого года и составил 8,2 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из этой суммы 7,171 млрд манатов (87,5%) пришлось на долю электронной коммерции.

    Из общего объема платежей 1,026 млрд манатов было проведено через POS-терминалы, а 3 млн манатов - через терминалы самообслуживания. С начала года объем безналичных внутренних операций по платежным картам составил 69,7% от общего объема карточных операций.

    По состоянию на 1 марта этого года число платежных карт в Азербайджане составило 22,347 млн штук. Это на 0,9% больше в месячном сравнении, на 1,7% больше по сравнению с началом года и на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За последний год количество дебетовых карт в стране увеличилось на 12,8% и составило 20,275 млн, а число кредитных карт сократилось на 8,5% и составило 2,072 млн. В феврале объем оборота по этим картам составил соответственно 11,566 млрд манатов (на 13,6% больше в годовом сравнении) и 639 млн манатов (на 19,6% меньше).

    За отчетный период количество банкоматов в стране увеличилось на 7%, а количество POS-терминалов - на 49,1%, составив соответственно 3 593 единицы (в Баку - 1 935 единиц) и 185 361 единицу (в Баку - 115 670 единиц).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Безналичные платежи Платежные карты Банковские карты
    Azərbaycanda nağdsız ödənişlər il ərzində 15 % artıb

