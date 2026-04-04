İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Azərbaycanda nağdsız ödənişlər il ərzində 15 % artıb

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 17:26
    Azərbaycanda nağdsız ödənişlər il ərzində 15 % artıb

    Bu ilin fevral ayında Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin məbləği ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 15 % artaraq 8 milyard 200 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bunun 7,171 milyard manatı (87,5 %-i) elektron ticarətin payına düşüb.

    Ödənişlərin 1 milyard 26 milyon manatı POS-terminallar, 3 milyon manatı isə özünə xidmət terminalları vasitəsilə həyata keçirilib. İlin əvvəlindən ödəniş kartları ilə nağdsız ölkədaxili əməliyyatların məbləği kart əməliyyatlarının həcminin 69,7 %-ni təşkil edib.

    Bu il martın 1-nə Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı 22 milyon 347 min ədəd təşkil edib. Bu, aylıq müqayisədə 0,9 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,7 %, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,4 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə debet kartlarının sayı 12,8 % artaraq 20,275 milyon, kredit kartlarının sayı isə 8,5 % azalaraq 2,072 milyon olub. Fevralda bu kartlar üzrə dövriyyənin məbləği müvafiq olaraq 11,566 milyard manat (illik müqayisədə 13,6 % çox) və 639 milyon manat (19,6 % az) təşkil edib.

    Hesabat dövründə ölkədə bankomatların sayı 7 %, POS-terminalların sayı isə 49,1 % artaraq müvafiq olaraq 3 593 ədəd (Bakı üzrə 1 935 ədəd) və 185 361 ədəd (Bakı üzrə 115 670 ədəd) təşkil edib.

    Hazırda beynəlxalq ödəniş sistemlərinin 3 əsas növü var: kart, elektron və universal ödəniş sistemləri. Dünyada daha çox populyar olan 5 beynəlxalq kart ödəniş sistemi mövcuddur - "Visa İnternational", "MasterCard İnternational", "American Express", "Diners Club İnternational" və "JCB Card"dır. Bu maliyyə nəhəngləri Azərbaycan bankları ilə də əməkdaşlıq edir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Nağdsız hesablaşmalar Elektron Ticarət
    Безналичные платежи в Азербайджане выросли за год на 15%

    Son xəbərlər

    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti