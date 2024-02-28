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Бесконтактные платежи в поездах Баку-Сумгайыт выросли более чем в 2 раза

Бесконтактные платежи в поездах Баку-Сумгайыт выросли более чем в 2 раза В 2023 году на станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии с помощью банковских карт осуществлено 1,2 млн платежей на сумму 1,1 млн манатов.
Финансы
28 февраля 2024 г. 16:37
Бесконтактные платежи в поездах Баку-Сумгайыт выросли более чем в 2 раза

В 2023 году на станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии с помощью банковских карт осуществлено 1,2 млн платежей на сумму 1,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ежегодный "Обзор цифровых платежей" Центробанка Азербайджана, это соответственно в 2,2 раза и 2,3 раза больше, чем в 2022 году.

За отчетный период в Баку осуществлено 2,5 млн безналичных операций по пополнению баланса карт для оплаты проезда в общественном транспорте на общую сумму 8,7 млн манатов. За год сумма поступлений через системы быстрых денежных переводов была эквивалентна 2,5 млрд манатов, а сумма отправлений – 616,4 млн манатов.

Напомним, что проект "Бесконтактная оплата проезда на железных дорогах страны бесконтактными банковскими картами", реализация которого началась в 2020 году в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ЦБА, ОАО "Международный банк Азербайджана", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и международной карточной организацией Visa, был представлен пассажирам в режиме реального времени в июне 2021 года. Реализация проекта позволила с помощью платежных карт любого банка бесконтактно оплачивать проезд в скоростных пассажирских поездах, курсирующих между Баку и Сумгайытом.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt qatarına minənlərin təmassız ödənişləri 2 dəfədən çox artıb

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