Базовая цена нефти в бюджете Азербайджана на 2018 год установлена на уровне 45 долларов

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете Азербайджана на 2018 год заложена цена нефти 45 долларов за баррель.
Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2018 год".
Это на 12,5% или на 5 долларов больше, чем в 2017 году.
В документе говорится, что в следующем году мировые цены на нефть будут колебаться в пределах 50 долларов/баррель.
Namiq HüseynovАвтор новости