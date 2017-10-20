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    Базовая цена нефти в бюджете Азербайджана на 2018 год установлена на уровне 45 долларов

    Это на 12,5% или на 5 долларов больше, чем в 2017 году

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете Азербайджана на 2018 год заложена цена нефти 45 долларов за баррель.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2018 год".

    Это на 12,5% или на 5 долларов больше, чем в 2017 году.

    В документе говорится, что в следующем году мировые цены на нефть будут колебаться в пределах 50 долларов/баррель. 

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