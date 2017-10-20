Базовая цена нефти в бюджете Азербайджана на 2018 год установлена на уровне 45 долларов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете Азербайджана на 2018 год заложена цена нефти 45 долларов за баррель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2018 год".

Это на 12,5% или на 5 долларов больше, чем в 2017 году.

В документе говорится, что в следующем году мировые цены на нефть будут колебаться в пределах 50 долларов/баррель.