Баргав Дасгупта: АБР готовится к выпуску "зеленых облигаций" в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность запуска пилотного выпуска "зеленых облигаций" в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявил вице-президент Азиатского банка развития Баргав Дасгупта (Bhargav Dasgupta).

Вице-президент банка подчеркнул, что АБР заинтересован в поддержке Азербайджана в укреплении рынков капитала, так как это имеет ключевое значение для мобилизации долгосрочного финансирования и привлечения частных инвестиций.

"Выпуск облигаций на местной фондовой бирже, в частности в национальной валюте, является одним из наших приоритетов. Когда речь идет о развитии внутреннего рынка облигаций, мы сосредоточены на практических шагах. В настоящее время мы обсуждаем возможность выпуска облигаций АБР на локальном рынке, партнерство с частными эмитентами и работу над укреплением нормативно-правовой базы для создания более благоприятной среды для роста рынка. Мы также рассматриваем возможность запуска пилотного выпуска "зеленых облигаций" (ESG), нацеленных на государственные предприятия или инфраструктурные проекты. Такой шаг установил бы важный ориентир и способствовал бы привлечению частного капитала", - отметил Б. Дасгупта.

Банкир отметил, что с точки зрения регулирования АБР также рад поддержать Азербайджан в продвижении зеленого и устойчивого финансирования - будь то разработка "зеленой таксономии" и ESG-стандартов, поддержка пилотных выпусков "зеленых облигаций" для частных эмитентов или использование инноваций для развития финтеха и других решений в сфере устойчивого финансирования.

"Мы уже видели значительные успехи такого подхода в Грузии и регионе, где АБР помог запустить первые в Кавказском регионе "зеленые облигации", привязанные к показателям устойчивости, как в долларах США, так и в национальной валюте. Это стало возможным благодаря тесному партнерству с регуляторами, местными банками и компаниями (как частными, так и государственными). АБР может привнести этот опыт и экспертизу в Азербайджан, а также готов содействовать обмену опытом между ключевыми заинтересованными сторонами", - добавил вице-президент.

