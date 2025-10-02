Вице-президент: Для АБР цифровая инфраструктура станет важным направлением поддержки Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает Азербайджан как одного из ключевых партнеров в регионе и намерен расширить поддержку страны на пути к устойчивому и диверсифицированному экономическому развитию. В центре внимания Банка - инфраструктура, возобновляемая энергетика, "зеленые технологии" и стимулирование частного сектора.

В преддверии запуска новой Стратегии партнерства с Азербайджаном на 2025-2029 годы АБР формирует долгосрочную повестку, направленную на ускорение перехода к низкоуглеродной экономике, развитие транспортных и цифровых коридоров, укрепление финансовых рынков и повышение привлекательности страны для инвесторов. Особое внимание уделяется государственно-частным партнерствам (ГЧП), которые рассматриваются как важный инструмент модернизации экономики и вовлечения частного капитала в стратегические проекты.

О приоритетах АБР, новых возможностях для частного сектора, планах по развитию рынков капитала и продвижению "зеленых" финансовых инструментов в Азербайджане в эксклюзивном интервью Report рассказал вице-президент Азиатского банка развития Баргав Дасгупта (Bhargav Dasgupta) в ходе его визита 29–30 сентября в Баку.

Представляем интервью читателям:

-В каких направлениях государственно-частного партнерства АБР видит приоритеты для Азербайджана в ближайшие годы? Планирует ли Банк расширять свое участие в финансировании таких проектов и в каких секторах (транспорт, энергетика, возобновляемая энергетика, цифровая инфраструктура) это наиболее вероятно?

-Благодарю за эту возможность. Я очень рад находиться в Азербайджане, чтобы встретиться с представителями правительства и частного сектора и обсудить, каким образом важная поддержка Азиатского банка развития может ускорить устойчивый, инклюзивный и инновационный рост в стране.

Недавно мы отметили важный этап - подписание соглашения о предоставлении консультационных услуг по сделке с Государственным агентством водных ресурсов (ADSEA). Хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить теплые поздравления нашей преданной команде в представительстве АБР в Азербайджане и в штаб-квартире, а также нашим партнерам из ADSEA за то, что этот знаковый проект стал реальностью.

Это сотрудничество позволяет нам поддержать первый в истории Азербайджана консультационный мандат по сделке в рамках проекта по очистке и повторному использованию сточных вод в Говсанах. Совместно с ADSEA эта инициатива улучшит санитарные условия, будет способствовать повторному использованию воды для нужд сельского хозяйства в Абшеронском регионе и внедрит надежную модель ГЧП. Это прекрасный пример того, как АБР стремится продвигать климатическую устойчивость и стимулировать участие частного сектора, при этом полностью соответствуя национальным приоритетам развития Азербайджана.

В Центральной Азии проекты ГЧП АБР доказали свою эффективность в привлечении инвестиций частного сектора в такие ключевые сферы, как образование, здравоохранение, энергетика и теплоснабжение. Наряду с этими проектами мы также поддерживали развитие потенциала и совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого развития. Мы с нетерпением ждем возможности применить этот опыт в Азербайджане.

Смотря в будущее, АБР видит значительный потенциал для ГЧП в модернизации инфраструктуры и диверсификации экономики Азербайджана. Наши приоритеты тесно связаны с национальной программой развития страны и включают устойчивую инфраструктуру, возобновляемую энергетику для ускорения "зеленого перехода", низкоуглеродную транспортную инфраструктуру для усиления внутренней и региональной связности.

Цифровая инфраструктура также становится важным направлением поддержки в рамках амбиций Азербайджана по цифровой трансформации и инновациям.

Помимо финансирования проектов, мы активно сотрудничаем с правительством Азербайджана над созданием сильной базы для развития ГЧП, включая совершенствование законодательной базы и развитие институционального потенциала. Таким образом, мы стремимся открыть новые возможности для участия частного сектора и внести вклад в долгосрочный устойчивый рост Азербайджана.

- Какую роль играет финансирование и развитие частного сектора в новой стратегии АБР для Азербайджана? Каков предполагаемый масштаб поддержки в этом направлении, и будет ли расширен набор инструментов, например, прямое кредитование, гарантии, участие в капитале?

-Развитие частного сектора является ключевым направлением нашей новой Стратегии партнерства с Азербайджаном на 2025–2029 годы. Мы рассматриваем частный сектор как важнейший драйвер роста, инноваций и устойчивости. Мы изучаем возможности для привлечения большего объема частных инвестиций в такие сферы, как возобновляемая энергетика, агробизнес, обрабатывающая промышленность, финансовые институты и программы торгового финансирования, а также работаем с государственными предприятиями над повышением уровня их корпоратизации.

Ключевым элементом является сотрудничество. Совместно с правительством Азербайджана и частным сектором мы стремимся обеспечить соответствие образования и профессиональных навыков потребностям рынка труда. Это включает в себя расширение возможностей для женщин в более высокооплачиваемых секторах, развитие "зеленых навыков" и формирование рабочей силы, готовой поддержать переход Азербайджана к более экологичной и диверсифицированной экономике.

Мы также уделяем особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), который играет критическую роль в создании рабочих мест и стимулировании инноваций. Для достижения этой цели мы расширяем набор инструментов, которые можем предложить. Помимо традиционного кредитования, мы готовы предоставлять гарантии, участвовать в капитале и развивать торговое финансирование для мобилизации большего объема частного капитала.

Наша цель состоит не только в финансировании проектов, но и в снижении рисков инвестиций и привлечении других партнеров для совместного финансирования преобразующих инициатив. Используя эти инструменты, мы хотим помочь Азербайджану раскрыть его экономический потенциал, укрепить устойчивый частный сектор и поддержать видение страны в области инклюзивного и устойчивого роста.

С точки зрения масштаба, на ежегодном собрании в Милане в этом году президент банка Масато Канда представил смелое видение по расширению нашего взаимодействия с частным сектором - и мы уже претворяем это в жизнь.

За последние несколько лет мы более чем вдвое увеличили объем операций с частным сектором, а теперь ставим цель увеличить ежегодное финансирование частных инвестиций в четыре раза - до 13 млрд долларов к 2030 году. В этот процесс войдет и привлечение большего объема частного капитала для Азербайджана.

-Каким образом АБР планирует поддерживать развитие рынков капитала в Азербайджане?

-АБР заинтересован в поддержке Азербайджана в укреплении рынков капитала, так как это имеет ключевое значение для мобилизации долгосрочного финансирования и привлечения частных инвестиций. Выпуск облигаций на местной фондовой бирже, в частности в национальной валюте, является одним из наших приоритетов.

Когда речь идет о развитии внутреннего рынка облигаций, мы сосредоточены на практических шагах. В настоящее время мы обсуждаем возможность выпуска облигаций АБР на локальном рынке, партнерство с частными эмитентами и работу над укреплением нормативно-правовой базы для создания более благоприятной среды для роста рынка. Мы также рассматриваем возможность запуска пилотного выпуска "зеленых облигаций" (ESG), нацеленных на государственные предприятия или инфраструктурные проекты. Такой шаг установил бы важный ориентир и способствовал бы привлечению частного капитала.

С точки зрения регулирования АБР также рад поддержать Азербайджан в продвижении зеленого и устойчивого финансирования - будь то разработка "зеленой таксономии" и ESG-стандартов, поддержка пилотных выпусков "зеленых облигаций" для частных эмитентов или использование инноваций для развития финтеха и других решений в сфере устойчивого финансирования.

Мы уже видели значительные успехи такого подхода в Грузии и регионе, где АБР помог запустить первые в Кавказском регионе "зеленые облигации", привязанные к показателям устойчивости, как в долларах США, так и в национальной валюте.

Это стало возможным благодаря тесному партнерству с регуляторами, местными банками и компаниями (как частными, так и государственными). АБР может привнести этот опыт и экспертизу в Азербайджан, а также готов содействовать обмену опытом между ключевыми заинтересованными сторонами.