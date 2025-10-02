ADB Azərbaycanda "yaşıl istiqraz" buraxmağa hazırlaşır
- 02 oktyabr, 2025
- 15:47
Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanda "yaşıl istiqraz"ların pilot buraxılışını nəzərdən keçirir.
Bunu "Report"a müsahibəsində ADB-nin vitse-prezidenti Barqav Dasqupta (Bhargav Dasgupta) bildirib.
O vurğulayıb ki, ADB Azərbaycanın kapital bazarlarının gücləndirilməsinə dəstək verməkdə maraqlıdır, çünki bu, uzunmüddətli maliyyənin səfərbər edilməsi və özəl investisiyaların cəlb edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
"Yerli fond birjasında, xüsusən də milli valyutada istiqraz buraxılışı prioritetlərimizdən biridir. Daxili istiqraz bazarının inkişafı məsələsinə gəlincə, biz əməli addımlara fokuslanırıq. Hazırda biz yerli bazarda ADB istiqrazlarının buraxılması, özəl emitentlərlə tərəfdaşlıq və bazarın inkişafı üçün daha əlverişli mühitin yaradılması məqsədilə normativ-hüquqi bazanın gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə edirik. Eyni zamanda biz dövlət müəssisələrinə və ya infrastruktur layihələrinə yönəlmiş "yaşıl istiqraz"ların pilot buraxılışı (ESG) mümkünlüyünü nəzərdən keçiririk. Belə bir addımın atılması özəl kapitalın cəlb edilməsinə töhfə verə bilər", - vitse-prezident qeyd edib.
Bankir qeyd edib ki, tənzimləmə nöqteyi-nəzərindən ADB yaşıl və davamlı maliyyələşdirmənin təşviqində - "yaşıl taksonomiya" və ESG standartlarının işlənib hazırlanması, özəl emitentlər üçün "yaşıl istiqraz"ların pilot buraxılışı və ya fintex və digər davamlı maliyyə həllərinin inkişafı üçün innovasiyalardan istifadə edilməsində Azərbaycana dəstək verməkdən məmnundur.
"Biz artıq Gürcüstanda və regionda belə bir yanaşmanın uğurlarının şahidi olmuşuq, ADB Qafqaz regionunda həm ABŞ dollarında, həm də milli valyutada davamlılıq göstəricilərinə bağlı ilk "yaşıl istiqrazları" buraxmağa kömək edib. Bu, tənzimləyicilər, yerli banklar və şirkətlərlə (həm özəl, həm də dövlət) sıx tərəfdaşlıq sayəsində mümkün olub. ADB bu təcrübə və ekspertizanı Azərbaycana gətirə bilər, eləcə də maraq göstərən əsas tərəflər arasında təcrübə mübadiləsinə dəstək verməyə hazırdır", – o əlavə edib.
Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.