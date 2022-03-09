Банковский сектор Азербайджана имеет 14 млрд манатов ликвидных активов

На 1 января текущего года ликвидные активы банковского сектора Азербайджана составили 13,9 млрд манатов или 33,1% активов сектора.

На 1 января текущего года ликвидные активы банковского сектора Азербайджана составили 13,9 млрд манатов или 33,1% активов сектора.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

В документе говорится, что коэффициент мгновенной ликвидности сектора составил 61,6% и превысил минимальный спрос (30%) более чем в 2 раза.

По данным, 51,1% ликвидных активов (4,2 млрд долларов США) размещены в иностранной валюте. Структура ликвидных активов следующая: 32% на ностро-счетах (4,4 млрд манатов), 21% в государственных ценных бумагах (3 млрд манатов), 34% на корреспондентских счетах в Центральном банке Азербайджана (4,7 млрд манатов) и 13% в наличных средствах (1,8 млрд манатов).