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Банковские вклады в Нахчыване выросли на 47%

Банковские вклады в Нахчыване выросли на 47% Банковские вклады в Нахчыване выросли на 47%
Финансы
16 мая 2025 г. 17:09
Банковские вклады в Нахчыване выросли на 47%

Сумма вкладов населения в банках в Нахчыванской Автономной Республике по сравнению с годом ранее увеличилась на 49% и по состоянию на 1 апреля этого года составила 28 млн 125 тыс. 800 манатов.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

93,8% вкладов размещены в национальной валюте, 6,2% - в иностранной валюте, сумма вкладов в национальной валюте увеличилась на 47% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а сумма вкладов в иностранной валюте выросла на 88%.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda bank əmanətləri 47 % artıb

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