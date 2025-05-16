Банковские вклады в Нахчыване выросли на 47%

Банковские вклады в Нахчыване выросли на 47%

Сумма вкладов населения в банках в Нахчыванской Автономной Республике по сравнению с годом ранее увеличилась на 49% и по состоянию на 1 апреля этого года составила 28 млн 125 тыс. 800 манатов.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

93,8% вкладов размещены в национальной валюте, 6,2% - в иностранной валюте, сумма вкладов в национальной валюте увеличилась на 47% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а сумма вкладов в иностранной валюте выросла на 88%.