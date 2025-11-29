Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%

Депозитный портфель азербайджанских банков по состоянию на 1 ноября этого года составил 41 млрд 589,4 млн манатов, что на 0,3% меньше чем за прошлый месяц, и на 12,3% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным, 53,2% от этой суммы или 22 млрд 142,9 млн манатов приходится на долю нефинансовых организаций, что на 12,2% больше в годовом исчислении.

Вклады домашних хозяйств за год выросли на 11,5% - до 15 млрд 907,1 млн манатов, а депозиты финансовых организаций увеличились на 17,1% - до 3 млрд 539,4 млн манатов.

За отчетный период из общего объема депозитов 21 млрд 585,3 млн манатов (рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) составили краткосрочные, а 20 млрд 4,2 млн манатов (+ 26,1%) – долгосрочные.