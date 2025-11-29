Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 12 %-ə yaxın artıb
- 29 noyabr, 2025
- 14:52
Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 41 milyard 589,4 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,3 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 3,3 %, ötən ilin noyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 12,3 % çoxdur.
Bunun 53,2 %-i, yaxud 22 milyard 142,9 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 12,2 % çoxdur.
İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 11,5 % artaraq 15 milyard 907,1 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 17,1 % artaraq 3 milyard 539,4 milyon manata çatıb.
Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 21 milyard 585,3 milyon manatı (il ərzində 2 % çox) qısamüddətli, 20 milyard 4,2 milyon manatı (26,1 % çox) isə uzunmüddətli olub.