Банковские кредиты в структуре инвестиций в экономику страны сократились на 6%

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане сократился объем банковских кредитов в структуре инвестиционных вложений в экономику страны. Так, за январь-ноябрь 2016 года банковские кредиты составили 1 374,6 млн. манатов от общего объема инвестиционных вложений, что меньше на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, за 11 месяцев прошлого года на долю банковских кредитов пришлось 10,6% инвестиционных вложений в экономику страны.

Напомним, что за январь-ноябрь этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 13 009,1 млн. манатов, что на 28,0% меньше соответствующего показателя прошлого года. Инвестиции в государственный сектор составили 33,0%, негосударственный сектор – 67,0% общего объема инвестиций. На строительно-монтажные работы потрачено 72,6% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 8 936,6 млн. манатов, бюджетных средств - 1 809,4 млн. манатов, средств внебюджетных фондов - 138,5 млн. манатов, личных средств населения - 473,9 млн. манатов, прочих средств - 276,1 млн. манатов.