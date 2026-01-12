Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 13:00
    Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Стандарты корпоративного управления в банках".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров.

    Согласно изменениям, банки обязаны проводить анализ и оценку текущего и потенциального влияния экологических, социальных и экономических (ESG) факторов на свою деятельность и операционную среду в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также банки должны определить четкое распределение обязанностей и полномочий в своей организационной структуре по управлению ESG-рисками и возможностями и интегрировать их в систему управления рисками.

    Кроме того, расширены фидуциарные обязательства Наблюдательного совета банков. Отныне Наблюдательный совет должен определять четкое распределение обязанностей и полномочий между своими комитетами, Правлением и соответствующими структурными подразделениями по управлению ESG-рисками и возможностями, а также осуществлять контроль за данным процессом.

    ЦБА Стандарты корпоративного управления Алияр Мамедъяров ESG-риски
    Azərbaycan bankları ESİ riskləri ilə bağlı təhlil və qiymətləndirmə aparacaq

    Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

