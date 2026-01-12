Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Стандарты корпоративного управления в банках".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров.

Согласно изменениям, банки обязаны проводить анализ и оценку текущего и потенциального влияния экологических, социальных и экономических (ESG) факторов на свою деятельность и операционную среду в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также банки должны определить четкое распределение обязанностей и полномочий в своей организационной структуре по управлению ESG-рисками и возможностями и интегрировать их в систему управления рисками.

Кроме того, расширены фидуциарные обязательства Наблюдательного совета банков. Отныне Наблюдательный совет должен определять четкое распределение обязанностей и полномочий между своими комитетами, Правлением и соответствующими структурными подразделениями по управлению ESG-рисками и возможностями, а также осуществлять контроль за данным процессом.