Банки получили отсрочку для внедрения НДС по электронным платежам

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками и министерство налогов пришли к договоренности о том, что коммерческие банки не будут удерживать НДС при операциях в рамках электронной торговли.
Как сообщает Report, банки получили отсрочку сроком на один месяц для внедрения НДС по электронным платежам.
Напомним, что согласно последней поправке в Налоговый кодекс, за купленные у иностранных резидентов услуги посредством пластиковых карт азербайджанских банков будет начисляться НДС в размере 18%.
Tural İbadlıАвтор новости