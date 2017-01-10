Банки получили отсрочку для внедрения НДС по электронным платежам

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками и министерство налогов пришли к договоренности о том, что коммерческие банки не будут удерживать НДС при операциях в рамках электронной торговли.

Как сообщает Report, банки получили отсрочку сроком на один месяц для внедрения НДС по электронным платежам.

Напомним, что согласно последней поправке в Налоговый кодекс, за купленные у иностранных резидентов услуги посредством пластиковых карт азербайджанских банков будет начисляться НДС в размере 18%.